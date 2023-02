Kinderpornografie: Ehemaliger Tierarzt war schon einmal straffällig

Ein Tierarzt im Ruhestand aus dem Kreis Günzburg hat über 150.000 kinderpornografische Dateien im Internet geteilt. Das Verfahren wird ausgesetzt. Warum?

07.02.2023 | Stand: 14:51 Uhr

Rund eine halbe Stunde lang liest der Vorsitzende RichterJürgen Hasler vor, was man auf dem Bild- und Videomaterial sieht, das ein ehemaliger Tierarzt aus dem Landkreis Günzburg im Internet verbreitet haben soll. Sechsjährige Mädchen, nackt, in sexuellen Posen, achtjährige Buben mit heruntergelassener Hose und Kinder, die lasziv am Strand posieren, gehören noch zu den harmloseren Fotos, die der Angeklagte auf kinderpornografischen Foren geteilt haben soll. Im Zeitraum von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 konnten sich die Nutzerinnen und Nutzer der Pornoseite über insgesamt 35 Downloadlinks kinderpornografische Bild- und Videodateien herunterladen.

