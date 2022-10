Bürger weigern sich, Hecke zu schneiden: Streit in Kissing geht vor Gericht

Mehrmals schreibt die Gemeinde Kissing den Hecken-Besitzer an, weil Äste in den Gehweg ragen. Doch er schneidet sie nicht zurück. Der Fall landet vor Gericht.

Von Anna Katharina Schmid

17.10.2022 | Stand: 10:18 Uhr

21 Seiten an Dokumenten legte das Verwaltungsgericht Augsburg zu dem Streit um eine Hecke in Kissing an. Zwei Bürger hatten sich seit vier Jahren geweigert, sie zurückzuschneiden. "Es ist nicht einfach, wenn die Gemeinde hoheitlich tätig wird", sagte Bauamtsleiter Alfred Schatz. Die Verwaltung ließ sich nicht abschrecken, zog gegen die Kläger vor Gericht - und hatte Erfolg.

