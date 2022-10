Kundin legt im Waschsalon einen Striptease hin

Frau will auch die Kleidung waschen, die sie gerade trägt. Als der Besitzer des Geschäfts in der Augsburger Innenstadt einschreitet, eskaliert die Situation.

28.10.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Einen Striptease legte eine 58-Jährige am Mittwoch gegen 9 Uhr in einem Waschsalon in der Friedberger Straße hin. Die Frau wollte nach den Beobachtungen des Ladenbesitzers nicht nur ihre mitgebrachte Wäsche in die Maschine legen, sondern auch noch die Kleidungsstücke, die sie gerade am Leib trug. Als der Mann die Kundin auf ihr unangemessenes Verhalten ansprach, fing die Frau diesen zu beleidigen an.

Der Salonbesitzer rief daraufhin die Polizei zu Hilfe, die den Streit schlichten konnte. Die Frau verließ daraufhin, laut Polizei "ordnungsgemäß bekleidet", die Örtlichkeit. Gegen die 58-Jährige wird nun wegen Beleidigung ermittelt. (bau)