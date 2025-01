Spionage in Bayern? Mehrmals fliegen Drohnen über Bundeswehreinrichtungen

Im Dezember und Januar sind mehrmals Drohnen über Einrichtungen der Bundeswehr in Bayern gesichtet worden. Wie die Polizei mitteilt, flogen an mehreren Tagen Drohnen über militärische Anlagen in Manching und Neuburg an der Donau.

Rund 10 Drohnen über Bundeswehr-Flugplatz in Manching gesichtet

Am Sonntag (12.01.2025) wurden über dem militärischen Sicherheitsbereich des Bundeswehrstandorts in Manching Drohnen entdeckt. Gegen 19 Uhr konnte die Polizei bis zu zehn Drohnen entdecken, die das Gelände überflogen. Trotz einer intensiven Fahndung gelang es der Polizei nicht, den Verantwortlichen für die Überflüge zu fassen.

Mehrere Drohnen-Zwischenfälle in Manching

Bereits in den Wochen zuvor gab es ähnliche Zwischenfälle mit Drohnen auf dem Bundeswehr-Flugplatz in Manching. Am 16. Dezember, 18. Dezember und am 25. Dezember wurden mehrfach Drohnen über dem Bundeswehr-Standort gesichtet. In allen Fällen konnte die Polizei bislang keine Verantwortlichen ermitteln. Über das betroffene Gebiet dürfen keine Drohnen fliegen, da eine Flugverbotszone besteht.

In diesen Zeiträumen flogen Drohnen über den Bundeswehrstandort in Manching:

Sonntag, 12.01.25, gegen 19 Uhr, rund zehn Drohnen

Montag, 16.12.24, gegen 19.15 Uhr, mehrere Drohnen

Montag, 16.12.24, gegen 21.45 Uhr, eine Drohne

Mittwoch, 18.12.24, gegen 18.30 Uhr, drei Drohnen

Mittwoch, 25.12.24, gegen 2.00 Uhr, unbekannte Drohenanzahl

Spionage? Drohnen auch über Neuburg an der Donau

Am 19. Dezember 2024 soll es über dem Bundeswehrstandort in Neuburg an der Donau einen ähnlichen Fall gegeben haben, berichtet das LKA weiter. Dort waren in den frühen Morgenstunden drei Drohnen entdeckt. Auch hier verliefen die Ermittlungen bislang ohne Erfolg.

Drohnen über Bundeswehreinrichtungen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei schließt laut Pressemitteilung nicht aus, dass es sich in Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine um Spionage gehandelt haben könnte. Dabei könnten die Täter versucht haben, die militärischen Einrichtungen oder Rüstungspartner und Rüstungsunternehmen auszuspähen. Unter anderem mit Hubschraubern suchte die Polizei bislang erfolglos nach den Drohnenpiloten.

Aufgrund der Drohnen ermittelt nun das Bayerische Landeskriminalamt unter Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Verdachts des Sicherheitsgefährdenden Abbildens. Wer Hinweise zu den Drohnenflügen geben kann oder auffällige Personen oder Fahrzeuge in der näheren Umgebung gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 089 / 1212 – 0 melden.

