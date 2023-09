Messerattacke nach Streit in Würzburger Innenstadt: 28-Jähriger ist tot

Großer Polizeieinsatz in Würzburg: Mit einem Messer hat ein Mann einen anderen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter stellte sich.

18.09.2023 | Stand: 10:14 Uhr

In der Würzburger Innenstadt hat am frühen Sonntagmorgen ein Mann mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen. Ein 28-jähriger Würzburger starb an den Folgen seiner Verletzung im Krankenhaus. Dies bestätigte die Polizei im Laufe des Tages. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Tatort am Kreisel vor Stift Haug wurde für die Spurensuche und die Ermittlungen der Polizei weiträumig abgesperrt.

