"Seltsamer Gast": Mutmaßlicher Mörder versteckte sich im Allgäu

Ein Mann soll seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen haben. Er versteckte sich im Allgäu - doch dort wurde sofort jemand stutzig. Nun steht er vor Gericht.

23.05.2023 | Stand: 13:43 Uhr

Als Anton H. sich im Oktober vergangenen Jahres in einer Hütte im Bereich der Tegelbergbahn versteckte, hielt er das möglicherweise für einen guten Fluchtort. In der Region kannte er sich offenbar aus, soll er doch jahrelang beruflich im Allgäu tätig gewesen sein. Lange unerkannt blieb er allerdings nicht; der 58-Jährige, heißt es, fiel in der Hütte durch sein Verhalten auf.

