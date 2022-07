Nach soooooo viel Wasser im Allgäu entspannt sich die Lage zum Glück

Nach dem Dauerregen mit Sturm und Tauwetter am vergangenen Mittwoch und Donnerstag sind in der Nacht zum Freitag die Gewässerpegel im Allgäu stark angestiegen. Inzwischen hat sich die Situation aber wieder vollständig normalisiert. Ärgerlich für Winterfans: Schneefall ist diese Woche nicht in Sicht.

27.07.2022 | Stand: 13:06 Uhr

Trotz hoher Wasserstände an Lech und Iller (siehe Video) hatte das Wasserwirtschaftsamt in Kempten bereits am Freitagmorgen Entwarnung gegeben.

Vor allem am Samstag zeigte sich das Wetter im Allgäu wieder von seiner besten Seite, wie hier auf der Weltcup-Piste in Ofterschwang. Bild: Ralf Lienert

In der Nacht zum Freitag war die Iller am Pegel Sonthofen über die Hochwasser-Meldestufe 1 angestiegen, in Kempten wurde die Meldestufe 2 knapp erreicht. Damit lagen die Abflussmengen der Iller jedoch noch deutlich unter den Prognosen. In der Nacht hätten die Niederschläge – anders als angekündigt – nach etwa 24 Uhr rasch aufgehört, sagte Bernd Engstle, stellvertretender Chef des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten. Nach seinen Worten gab es auch auf der Wertach nur ein kleines Hochwasser, der Lech sei ebenfalls weit weniger stark als prognostiziert angestiegen.

An der Iller wurde gegen Mitternacht bis 4 Uhr am frühen Morgen der Flutpolder Weidachwiesen nördlich von Immenstadt geöffnet.

Damit seien 500 000 Kubikmeter Wasser vorübergehend zurückgehalten worden, erläuterte Engstle. Das Wasser wurde dann am Freitag wieder in die Iller gelassen, deren Pegel zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich gesunken war.

Laut Engstle war lediglich der sogenannte Binnenpolder befüllt worden: „Landwirtschaftliche Flächen waren nicht betroffen.“

Am Wochenende waren die Allgäuer Skigebiete gut besucht und entsprechend gab es starken Ausflugsverkehr auf den Straßen in die Wintersportorte. Auf der B 19 zwischen Oberstdorf und Sonthofen mussten sich die Autofahrer nach Liftschluss auf längere Staus einstellen. Am meisten Sonnenschein gab es bei kräftigem Föhnwind am Samstag.

Auf den Pisten herrschen trotz des Tauwetters immer noch gute Wintersportverhältnisse. Auch die höher gelegenen Loipen sind gespurt, beispielsweise im Oberallgäuer Balderschwang, im Kleinwalsertal oder in Oberjoch und im Tannheimer Tal.

Entspannt hat sich inzwischen auch die Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen, die gestern noch mit Stufe zwei (von fünf) angegeben wurde.

Vorerst kein Neuschnee in Sicht

Ein neuer Wintereinbruch mit Frost und Schnee bis in die Täler ist bis auf Weiteres nicht in Sicht. In dieser Woche soll es laut Wetteronline vielfach trüb bleiben – bei leicht sinkenden Temperaturen. Am ehesten könnte die Sonne in den Bergen scheinen, wo es heute erneut föhnig und mild sein soll.