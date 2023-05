Beim Schwimmunterricht kollabiert: Zehnjähriger Schüler ist gestorben

Es ist traurige Gewissheit: Der Schüler der Grundschule Burlafingen, der während des Schwimmunterrichts kollabierte, ist tot.

01.05.2023 | Stand: 17:22 Uhr

Der Zehnjährige hat den Kampf verloren. Der Bub starb am Wochenende. Während des Schwimmunterrichts musste der Junge am Donnerstagvormittag im Neu-Ulmer Hallenbad reanimiert werden. Er kam sofort ins Krankenhaus, sein Zustand verbesserte sich jedoch nicht. Die Trauer in Burlafingen ist groß. Fußball-Jugendspieltage und Maitanz-Veranstaltungen wurden abgesagt.

Die Todesursache ist nach wie vor unklar. Der Junge soll wohl noch mit einem anderen Schüler abgeklatscht haben und erst dann kollabiert sein. Der diensthabende Bademeister und eine weitere Angestellte des Hallenbads hätten sofort mit der Reanimation begonnen, die dann von den hinzugerufenen Rettungskräften und einem Notarzt fortgesetzt wurde. Der Zehnjährige wurde anschließend unverzüglich in ein Klinikum gebracht.

Die Todesursache ist unklar: In der Lunge wurde kein Wasser gefunden

Angeblich wurde keinerlei Wasser in der Lunge gefunden. Eine Obduktion muss wohl nun die Todesursache klären. Eine offizielle Bestätigung der Polizei gab es am Wochenende zunächst nicht. Denn eigentlich wollte die Behörden nicht, dass die Schülerschaft aus den Medien vom Tod ihres Mitschülers erfährt. Doch die Nachricht verbreitete sich auch so im Kreis.

Am Sonntag bestätigte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Polizeioberkommissar Holger Stabik, dann auf Nachfrage der Redaktion doch den Tod. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. "Wir gehen von einem Unglücksfall ohne Fremdeinwirkung aus. Es gibt derzeit keinerlei Ermittlungen." Die Todesursache ist nach Informationen von Stabik noch unklar. Die Staatsanwaltschaft werde vermutlich am Dienstag entscheiden, ob eine Obduktion angeordnet wird. Zudem habe die Polizei der GrundschuleBurlafingen den Einsatz der "Polizeilichen Betreuungsgruppe" angeboten, die - zumindest geht Stabik derzeit davon aus - mit anderen auf derartige Krisenfälle spezialisierten, speziell geschulten Kräften wie Notfallseelsorger und Psychologen in der GrundschuleBurlafingen am Dienstagmorgen den Trauernden zur Seite zu stehen wird.