Corona-Regeln in Bayern: 2G im Handel und private Treffen weiter eingeschränkt

Nach den Beschlüssen beim Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern gibt Bayern heute seine Strategie bekannt. Das Kabinett tagte am Freitagvormittag.

03.12.2021 | Stand: 12:26 Uhr

Update, 12.15 Uhr: Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) fordert eine zeitweise Verdopplung des Gehalts für Intensivpflegerinnen und -pfleger. Außerdem spricht er sich für eine Impfpflicht aus.

Update, 12.10 Uhr: Diese Corona-Regeln gibt Ministerpräsident Söder in der Pressekonferenz bekannt

2G gilt auch für die Außengastronomie. Außerdem kommt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

Die 2G-Regel gilt ab kommender Woche auch im Handel, um den Händlern ausreichend Umstellungszeit zu geben.

Schausteller sollen eine Zusatzhilfe bekommen: Neben den Überbrückungshilfen des Bundes soll es ein eigenes Programm des Freistaats geben.

Die Schulferien werden nicht vorgezogen, auch die Präsenzpflicht wird nicht ausgesetzt. "Die Betreuung für die Eltern wird dann leichter für die Eltern", sagt Söder.

An Silvester soll es ein Ansammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen geben.

Update, 12 Uhr: Fast pünktlich beginnt die Pressekonferenz nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts am Freitagvormittag: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt: "Die vierte Welle ist angeknackst, aber noch nicht gebrochen."

Welche Strategie Bayern in der Corona-Pandemie nun verfolgen möchte

Bayern habe von dem neuen Bund-Länder-Beschluss ja schon vieles vorweggenommen, sagte Söder und betonte: "Das, was wir tun, wirkt." Die Corona-Zahlen gingen inzwischen "doch deutlich runter", seien aber trotzdem noch viel zu hoch. Man müsse deshalb konsequent bleiben - insbesondere weil die Intensivstationen maximal belastet seien. Welche Maßnahmen bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch beschlossen wurden, erfahren Sie hier.

