Neuer Eigentümer baut Augsburger Karstadt-Filiale um und verkleinert sie

Die Augsburger Galeria-Karstadt-Filiale hat die Insolvenz überstanden. Doch die Neuausrichtung hat trotzdem Konsequenzen für Kunden und den Immobilienbesitzer.

25.03.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Die Freude war groß, als bekannt wurde, dass die Augsburger Galeria-Karstadt-Filiale im Zuge des Insolvenzverfahrens erhalten bleibt. Sie ist eine der 82 Filialen, an denen der Konzern festhält, während 47 andere, darunter in Kempten, dichtmachen müssen. Ganz spurlos geht die Neustrukturierung von Galeria aber nicht an Augsburg vorbei. Die Filiale wird spürbar umgebaut werden. Das hat auch Konsequenzen für den Immobilienbesitzer. Auch das Haus in Memmingen bleibt erhalten - wie wird es umgebaut?

