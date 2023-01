Polizeieinsatz am Gymnasium Neusäß wegen Drohung: Das sagt die Mutter des Schülers

Ein 18-Jähriger sorgt mit einer Äußerung für einen Polizeieinsatz im Gymnasium von Neusäß. Das sagt die Mutter zu der Anschuldigung gegen ihren Sohn.

27.01.2023 | Stand: 20:30 Uhr

Die Mutter des 18-Jährigen, der am Donnerstag von der Polizei aus dem Klassenzimmer des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß abgeführt wurde, ist auch am Tag nach dem Vorfall immer noch entsetzt. Wie berichtet, soll der Jugendliche damit gedroht haben, einen Lehrer umzubringen. Die Aussage fiel laut der Mutter am Dienstag auf dem Pausenhof. Einen Tag später habe dies ein Mitschüler der Schulleitung mitgeteilt, woraufhin am Donnerstag auch das Elternhaus des 18-Jährigen von der Polizei durchsucht wurde. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt die Mutter nun, warum ihr Sohn sich über die Lehrerschaft geärgert hat. Ihrer Meinung nach hätte es nicht so weit kommen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.