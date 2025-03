Das sind die Darsteller beim Singspiel 2025

Beim Nockherberg 2025 gilt, was immer bei der traditionellen Starkbierprobe in München gilt: Erst kommt die Fastenpredigt, dann das Singspiel. Und das hat es in sich dieses Jahr: Nachdem sich die politischen Ereignisse in den vergangenen Wochen überschlugen, waren auch die Schreiber des Kabarett-Stücks quasi bis zur letzten Minute gefragt. Und natürlich nicht nur sie: Auch die Darstellerinnen und Darsteller des Singspiels mussten ihre Rollen entsprechend anpassen.

Nockherberg 2025: Das sind die Darstellerinnen und Darsteller im Singspiel

Markus Söder – Thomas Unger

Olaf Scholz – Nikola Norgauer

Christian Lindner – Thomas Pfeil

Robert Habeck – Thomas Limpinsel

Dorothee Bär – Eli Wasserscheid

Dieter Reiter – Gerhard Wittmann

Michaela Kaniber – Judith Toth

Hubert Aiwanger – Stefan Murr

Friedrich Merz – David Zimmerschied

Was ist neu beim Singspiel 2025 und bei den Darstellern?

Schauspielerin Eli Wasserscheid feiert beim Singspiel 2025 auf dem Nockherberg ihre Premiere in der Rolle als Dorothee Bär. „Es ist eine ganz besondere Bühne und ich freue mich schon sehr auf mein Debüt “, so Eli Wasserscheid. Und zu Bär: „Sie vertritt schon lange die CSU im Bundestag und ist eine tolle Vorlage für mich. Und als gebürtige Bambergerin muss ich mir ihren fränkischen Dialekt gar ned extra aneignen“, so die 47-jährige Schauspielerin.

Der Titel des diesjährigen Singspiels beim Münchner Nockherberg ist übrigens mysteriös: „Ein Wadl für Deutschland“, lautet er, wie die Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann bei einem Pressetermin berichteten. Was dahinter steckt, verrieten sie freilich nicht. Gleiches galt für das Bühnenbild. dieses werde bunt, sagte Betz, mehr nicht. «Mit dem Bühnenbild würden wir eigentlich total das Thema des Stücks verraten», meint er. Nur soviel: «Wir können verraten, dass die CSU Grund zum Feiern sieht.»

Wann ist das Nockherberg Singspiel 2025?

Das Singspiel beim Nockherberg kommt immer nach der berühmten Fastenpredigt, die auch dieses Jahr wieder vom Allgäuer Kabarettisten Maxi Schafroth gehalten wird. Beginn der Salvator-Probe am Mittwoch, 12. März, ist um 19 Uhr.

Wer zeigt das Singspiel auf dem Nockherberg 2025 live im TV und in der Mediathek?

Der Nockherberg wird wie immer vom BR-Fernsehen live übertragen und parallel zur Ausstrahlung als Stream in der ARD Mediathek gezeigt. Beginn im Fernsehen ist um 19 Uhr.

Was ist der Nockherberg?

Der Nockherberg ist eine Hochebene in München. Dort betreibt die Brauerei Paulaner ein Gasthaus.

Jedes Jahr zur Fastenzeit richtet die Brauerei ein Starkbierfest aus, das traditionell mit einer Bierprobe vor geladenen Gästen eröffnet wird.

Eröffnet wird die Veranstaltung mit der gemeinsamen Bierprobe und dem lateinischen Spruch „Salve pater patriae! Bibas, princeps optime.“ Dann folgt die Fastenpredigt, bei der traditionell die Politiker ihr Fett abbekommen, auf bayerisch „derbleckt“ werden.

Nach der Fastenpredigt folgt das Singspiel, bei dem Darstellerinnen und Darsteller Politiker mimen. Anschließend zeigen sich die Schauspieler mit den „Originalen“, sofern sie unter den Nockherberg-Gästen sind, vor den Kameras.