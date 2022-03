Nockherberg abgesagt: Das sagt der Allgäuer Fastenprediger Maxi Schafroth dazu

Kein Singspiel, kein Politiker-Derblecken: In diesem Jahr fallen der Nockherberg und die Salavtor-Probe aus. Das sagt Fastenprediger Maxi Schafroth dazu.

17.03.2022 | Stand: 16:21 Uhr

In diesem Jahr wird keine Salvator-Probe stattfinden. Das gab die Paulaner-Brauerei in einer Pressemitteilung bekannt. Der Grund hierfür ist der Krieg in der Ukraine. „Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen,“ so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Brauerei.

Nockherberg: Alternative Konzepte für das Starkbierfest 2022 wurden diskutiert

In der aktuellen Situation sei es nicht möglich, dass eine besondere Atmosphäre zwischen Gästen, Derbleckten und Künstlern entstehe und man befreit miteinander und übereinander lache und manches „obischwoabt“. Dabei sei das Programm in Teilen bereits fertig gewesen. " Maxi Schafroth hat den Bogen für eine gewohnt feinsinnige Rede entworfen, Stefan Betz und Richard Oehmann haben uns ein tolles Konzept für das Singspiel präsentiert", so der Geschäftsführer. Gleichzeitig wurden alternative Konzepte diskutiert. Diese würden laut Steinfatt dem Charakter dieser Veranstaltung nicht gerecht werden.

Fastenprediger Maxi Schafroth äußert sich zwiegespalten zur Absage

Fastenprediger Maxi Schafroth hat auf die Absage des Derbleckens auf dem Nockherberg wegen des Kriegs in der Ukraine hin- und hergerissen reagiert. „Ich stehe da im Zwiespalt“, sagte der Kabarettist unserer Redaktion. Es wäre auch ein Signal gewesen, wenn sich die Paulaner-Brauerei anders entschieden hätte, erklärte er. „Veranstaltungen wie der Nockherberg haben Strahlkraft“, betonte Schafroth. „Die Politik hier ist offen für Kritik, während nicht so weit von uns entfernt, Menschen keine Meinungsfreiheit haben“, erklärte er.

1 von 10 Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) 2 von 10 In der Nähe von Ottobeuren ist Maxi Schafroth aufgewachsen. Von dort stammt auch ein großer Teil seiner Figuren, über die er in seinem Bühnen-Programm und im TV-Kabarett spricht: der Reini, die Oma und die Eltern. Bild: Ralf Lienert (Archiv) In der Nähe von Ottobeuren ist Maxi Schafroth aufgewachsen. Von dort stammt auch ein großer Teil seiner Figuren, über die er in seinem Bühnen-Programm und im TV-Kabarett spricht: der Reini, die Oma und die Eltern. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 3 von 10 Das Filmdebüt von Maxi Schafroth: 2011 kommt "Der Sommer der Gaukler" in die deutschen Kinos. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig". Bild: Ursula Düren, dpa /Archivbild) Das Filmdebüt von Maxi Schafroth: 2011 kommt "Der Sommer der Gaukler" in die deutschen Kinos. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig". Bild: Ursula Düren, dpa /Archivbild) 4 von 10 Zudem war Maxi Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) Zudem war Maxi Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) 5 von 10 Nockherberg 2015: Maxi Schafroth als Double von Conchita Wurst drückt dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) einen Kuss auf die Backe. Schafroth trat dabei das erste Mal beim Singspiel auf. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Nockherberg 2015: Maxi Schafroth als Double von Conchita Wurst drückt dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) einen Kuss auf die Backe. Schafroth trat dabei das erste Mal beim Singspiel auf. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 6 von 10 Nockherberg mit Horst Seehofer die Zweite. Maxi Schafroth ist rechts als Über-Ich Seehofers verkleidet. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Nockherberg mit Horst Seehofer die Zweite. Maxi Schafroth ist rechts als Über-Ich Seehofers verkleidet. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 7 von 10 Maxi Schafroth erhielt 2017 im Münchener Lustspielhaus den Bayerischen Kabarettpreis. Bild: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) Maxi Schafroth erhielt 2017 im Münchener Lustspielhaus den Bayerischen Kabarettpreis. Bild: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) 8 von 10 Maxi Schafroth hält 2019 beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Damit ist er der jüngeste Fastenredner. 2020 sollte er wieder die Fastenrede halten. Das wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Das war eine enorme Enttäuschung. Aber ich muss sagen: Im Nachhinein habe ich die Absage verstanden", sagte Schafroth. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Maxi Schafroth hält 2019 beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Damit ist er der jüngeste Fastenredner. 2020 sollte er wieder die Fastenrede halten. Das wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Das war eine enorme Enttäuschung. Aber ich muss sagen: Im Nachhinein habe ich die Absage verstanden", sagte Schafroth. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 9 von 10 Trotzdem sagt Maxi Schafroth von sich: " Ich gehöre der Fraktion der ewig Positiven an" - auch oder gerade in Zeiten von Corona. Bild: Vipasana Roy (Archivbild) Trotzdem sagt Maxi Schafroth von sich: " Ich gehöre der Fraktion der ewig Positiven an" - auch oder gerade in Zeiten von Corona. Bild: Vipasana Roy (Archivbild) 10 von 10 Im Juli 2020 organisierte Maxi Schafroth deshalb ein Auto-Kabarett auf dem heimischen Hof im Unterallgäu. "Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Auto-Kabarett vorzubereiten. Wir haben einen enormen Zulauf gehabt. Dreimal ausverkauft!", sagte Schafroth. Bild: Harald Holstein (Archivbild) Im Juli 2020 organisierte Maxi Schafroth deshalb ein Auto-Kabarett auf dem heimischen Hof im Unterallgäu. "Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Auto-Kabarett vorzubereiten. Wir haben einen enormen Zulauf gehabt. Dreimal ausverkauft!", sagte Schafroth. Insofern hätte er sich die Veranstaltung mit geändertem Programm vorstellen können. „Man hätte definitiv einen anderen Ton finden müssen. Es hätte sich nicht um die bayerische Politik gedreht.“ Dennoch habe er Verständnis für die Absage. Schlussendlich sei es eine „50:50“ Entscheidung gewesen, sagte der Kabarettist. Am liebsten würde er demnächst gemeinsam mit ukrainischen Künstlern und Musikern auftreten.

Die Veranstaltung ist auch bei bayerischen Politikerinnen und Politikern beliebt. Dementsprechend enttäuscht äußert sich Ministerpräsident Markus Söder auf Twitter zu der Absage. "Die Absage des Nockherberg tut weh, ist aber die richtige Entscheidung in ernsten Zeiten."

Es ist das dritte Jahr in Folge, dass die Salvator-Probe gar nicht oder nicht wie gewohnt stattfinden kann.