Volksfeste in Bayern: Volle Zelte - aber wer bringt das Bier an den Tisch?

Volksfeste sind nach der Corona-Pause in Bayern beliebt wie eh und je. Für die Wirte eigentlich eine gute Nachricht. Wäre da nicht der Mangel an gutem Personal.

Von Marlene Volkmann

05.09.2022 | Stand: 09:26 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause zieht es die Menschen wieder auf Volksfeste und in die Bierzelte. Für Veranstalter, Wirte und Schausteller eine gute Nachricht, nur: Es fehlt offenbar an Personal. In Bayreuth ist das Horror-Szenario eingetreten: Das Volksfest musste ohne Bierzelt stattfinden. In Kempten klagte der Festwirt der Allgäuer Festwoche ebenfalls über zu wenig Servicekräfte. Wie läuft es auf dem Augsburger Plärrer - und wie steht es um das Oktoberfest in München?

