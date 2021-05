Söder und Reiter geben Ausblick: Wie geht es mit dem Oktoberfest und anderen Volksfesten weiter?

Kann das Oktoberfest 2021 stattfinden? Ministerpräsident Söder und Münchens Bürgermeister Reiter informieren am Montag zur Planung.

03.05.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wollen am Montag, 3. Mai um 15.15 Uhr über das diesjährige Oktoberfest und die Volksfest-Saison in Bayern informieren. Es gehe um einen "Ausblick" auf die Saison, teilte die Staatskanzlei am Mittag mit.

Kann das Oktoberfest 2021 stattfinden?

Beide Politiker hatten sich zuletzt skeptisch darüber geäußert, ob das Oktoberfest 2021 angesichts der Corona-Lage stattfinden kann. Das Oktoberfest sei nicht nur ein bayerisches Fest, sondern ein globales Event, sagte Söder kürzlich. 2020 war das größte Volksfest der Welt wegen der Pandemie abgesagt worden. (Lesen Sie auch: Münchner Wirte laden erneut zu "Wirtshauswiesn")

Oktoberfest 2021 soll am 18. September starten

Die Wiesn 2021 ist vom 18. September bis zum 3. Oktober geplant. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt kommen alljährlich zur Wiesn nach München.

Lesen Sie auch: Wird "Oktoberfest" bald zur geschützten Marke?