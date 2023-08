Open-Air-Konzert im Wiley: 10.000 Menschen zu Roland Kaiser erwartet

Konzert-Veranstalter Carlheinz Gern ist eigentlich eher Rocker. Warum er sich trotzdem auf Schlagerstar Roland Kaiser freut und was er sonst so plant.

09.08.2023 | Stand: 15:12 Uhr

Hat Roland Kaiser Sonderwünsche für die Gestaltung der Garderobe oder das Catering? "Nein", auf die Frage kann Carlheinz Gern nur lachen. So betont seriös der Schlagerstar in seinem Anzug samt korrekt sitzender Frisur auf der Bühne steht, so unaufgeregt hätten sich auch die Absprachen mit seinem Management gestaltet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.