Polizei ermittelt nach Angriff auf Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca

Andreas Jurca, AfD-Chef in Augsburg, wurde am Wochenende durch Schläge verletzt. Die Polizei bestätigt einen Vorfall, Hintergründe sind noch nicht bekannt.

14.08.2023 | Stand: 14:19 Uhr

Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca ist am frühen Samstagmorgen körperlich angegriffen worden. Seinen Schilderungen zufolge war er nach einer Feier in der Schönbachstraße im Stadtteil Oberhausen mit einem Begleiter unterwegs, als den beiden eine Gruppe entgegenkam.

Er sei aus der Gruppe heraus angesprochen und gefragt worden, ob er der Mann sei, der derzeit auf den Plakaten zu sehen sei – Jurca kandidiert bei der anstehenden Landtagswahl. Als ihm dann ein Mann die rechte Hand gereicht habe, habe ihn von derselben Seite unvermittelt ein Schlag ins Gesicht getroffen – offenbar von einer anderen Person.

Augsburg: AfD-Politiker Andreas Jurca angegriffen

Wie Jurca, 35 Jahre alt, gegenüber unserer Redaktion erklärt, habe er nach dem Schlag "teilweise Filmrisse" gehabt, manches sei ihm erst "nach und nach" wieder gekommen. Seiner Erinnerung zufolge sei er aber auch am Boden liegend geschlagen worden, er meine auch, die Äußerung "Scheiß Nazi" gehört zu haben.

Durch den Übergriff habe er sich schwere Prellungen in Gesicht und Körper sowie eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Sein Begleiter sei mit leichteren Blessuren davon gekommen. Er habe anschließend, gegen 5 Uhr, noch am Ort des Geschehens die Polizei gerufen.

Noch ist unklar, wer hinter dem mutmaßlichen Angriff auf AfD-Mann Andreas Jurca steht

Die Polizei bestätigt auf Anfrage Ermittlungen, nennt aber noch keine näheren Details. Im Laufe des Montags soll eine Mitteilung veröffentlicht werden. Wer hinter dem mutmaßlichen Angriff steht, ist bislang unbekannt. Schnell kursierten in sozialen Netzwerken verschiedene Mutmaßungen zu politischen Hintergründen, auch Jurca geht von einer entsprechenden Motivation aus.

Bei zwei Personen, denen er näher gekommen sei, schließe er aufgrund von Aussehen und Akzent auf einen Migrationshintergrund. Was genau die Täter zum Angriff veranlasst habe, darüber könne er aber nur spekulieren. Wie groß die Gruppe insgesamt gewesen sei, könne er nicht sicher sagen.

Andreas Jurca ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Stadtrat und Vorsitzender der Augsburger AfD. Laut Mitteilung, die in der Nacht auf Montag verschickt wurde, sprach AfD-Bezirkstagskandidatin Gabrielle Mailbeck von einem "besorgniserregenden Vorfall" und einem "brutalen Angriff". Jurca sei "einzig und allein aufgrund seiner politischen Zugehörigkeit zur AfD" attackiert worden.

Stadtrat Peter Grab: "Gewalt nicht zu tolerieren – egal welcher Couleur"

Die Stadt Augsburg teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, zu laufenden Ermittlungen gebe man keine Stellungnahme ab. Peter Grab, der für WSA (Wir sind Augsburg) im Stadtrat sitzt, schrieb im sozialen Netzwerk Facebook: "Gewaltanwendung gegen Politikerinnen oder Politiker sind in einer Demokratie keinesfalls zu tolerieren – egal welcher Couleur. Statt mit Fäusten muss mit Worten eine inhaltliche Auseinandersetzung geführt werden." Schläge seien keine Argumente, sondern kriminelle Gewalt.

