Nürnberger Polizei geht mit E-Motorrädern auf Streife

In Nürnberg und Kempten im Allgäu sollen Polizistinnen und Polizisten künftig mit E-Motorrädern auf Streife gehen. «Wir gehen die Schritte in eine elektrische Zukunft der Mobilität der Polizei konsequent – und dazu gehört auch das E-Motorrad», sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Elektromobilität soll schrittweise ausgeweitet werden

Die neuen Fahrzeuge sollen unter anderem helfen, die Klimaziele der Staatsregierung zu erreichen, hieß es vom Innenministerium. Zunächst handelt es sich bei dem Einsatz um ein Pilotprojekt mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Hierfür sollen insgesamt zwei Elektromotorräder ein Jahr lang getestet werden. «Die Verkehrspolizeiinspektionen Nürnberg und Kempten testen das Projekt unter realen Einsatzbedingungen, um die Praxistauglichkeit der E-Motorräder auf Herz und Nieren zu prüfen», sagte Herrmann.

Laut Ministerium soll die Elektromobilität schrittweise ausgeweitet und die Infrastruktur ausgebaut werden, um die Nutzung elektrischer Fahrzeuge künftig effizienter zu gestalten. Derzeit verfüge die bayerische Polizei über rund 9.800 Fahrzeuge, darunter etwa 180 Motorräder.