Prozess um geplanten Auftragsmord im Raum Augsburg beginnt

In der Region Augsburg sollte offenbar ein Oppositioneller des tschetschenischen Regimes umgebracht werden. Der Angeklagte will zu den Vorwürfen wohl schweigen.

15.06.2022 | Stand: 09:37 Uhr

Es ist ein Fall, der politisch brisant ist und viele Fragen aufwirft. Sollte ein tschetschenischer Oppositioneller in einer Asylunterkunft in Deutschland ermordet werden, nur wenige Kilometer von Augsburg entfernt? Mit Wissen, ja möglicherweise auf Anweisung der politischen Führung der autonomen Republik in Russland? Wenn es stimmt, was die Bundesanwaltschaft ermittelt hat und was sie einem 47 Jahre alten Russen vorwirft, liegt das zumindest nahe. Am Mittwoch startet der Prozess gegen den Mann namens Valid D. vor einem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht in München. Die Vorwürfe sind heftig, die Sicherheitsvorkehrungen sind angesichts der politischen Tragweite schärfer als sonst.

