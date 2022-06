Puls Open Air 2022: Das sagt der Veranstalter zur Absage

Bereits nach dem ersten Abend musste das Puls Open Air 2022 in Kaltenberg wegen Personalmangel abgesagt werden. Jetzt meldet sich der Veranstalter zu Wort.

Von Vanessa Polednia

12.06.2022 | Stand: 08:04 Uhr

Die Besucher und Besucherinnen als auch die Organisatoren hatten sich nach zwei Jahren ohne Festival auf das Puls Open Air bei Schloss Kaltenberg gefreut. Doch bereits nach einem ersten, regnerischen Festivalabend am Donnerstag musste das Musikfestival von den Verantwortlichen bereits wieder abgesagt werden. Am Freitagmorgen verkündeten sie, die für alle Beteiligten überraschende Nachricht: Das Puls Open Air muss vorzeitig abgesagt werden. In einer Pressemitteilung nannte der Bayerische Rundfunk, als Medienpartner des Festivals, als Grund einen erheblichen Personalausfall des beauftragten Ordnungsdiensts. Nun meldet sich der Veranstalter, Alexander Wolff, der Amont Gastro GmbH, mit einem Statement an die Festivalbesucher zu Wort.

