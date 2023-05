Razzia bei der "Letzten Generation": Wer ist der Augsburger Ingo Blechschmidt?

Ingo Blechschmidt war lange unpolitisch, bis er eine Rede von Greta Thunberg hörte. Jetzt steht er im Fokus der Ermittlungen gegen die "Letzte Generation".

25.05.2023 | Stand: 07:20 Uhr

Für die Aktion der Polizei wird am Mittwochmorgen einiges an CO2 ausgestoßen. Ermittler des Landeskriminalamts machen sich in der Früh mit mehreren Dienstwagen auf den Weg nach Augsburg. Gleichzeitig, um kurz nach sieben Uhr, klingeln die Beamten an der Tür eines Wohnhauses im Stadtteil Haunstetten sowie an einer Wohnungstür in einem Haus im Stadtteil Inningen. Die Polizeiaktion in Augsburg ist Teil einer großen bundesweiten Razzia gegen die Klimaschutz-Aktivisten der "Letzten Generation".

