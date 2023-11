Razzia bei Reichsbürger-Treffen in Wemding – Personen festgenommen

In einem Hotel bei Wemding rückt am Samstagabend die Polizei mit einem Großaufgebot an. Warum die Beamten dort Personen festnehmen.

Von Wolfgang Widemann

19.11.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Seit Freitag sind in einem Hotel bei Wemding zwischen 50 und 100 Personen, die der Reichsbürger-Szene zugerechnet werden, beim "3. Zukunftskongress Deutschlands" zugange. Das Programm besteht hauptsächlich aus Vorträgen. Ein solcher mit dem Titel "Der Mensch und das Staatswesen" lief am Samstagabend um kurz nach 19 Uhr gerade, als die Veranstaltung jäh unterbrochen wurde: Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zu einer Razzia an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.