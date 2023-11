RWE darf am AKW Gundremmingen ein neues Gebäude für Abfälle bauen

Am alten Kernkraftwerk Gundremmingen soll ein neues Zwischenlager entstehen, in dem schwach- und mittelmäßig strahlende Abfälle aufbewahrt werden.

03.11.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Das AKW Gundremmingen wird Stück für Stück in Kisten gepackt. Vor gut eineinviertel Jahren startete der Abbau für Block C des früheren Kernkraftwerks. Nachdem es Ende 2021 komplett vom Netz gegangen ist, entstand auf dem Gelände im Reaktorblock A eine sogenannte Rückbaufabrik. Die abmontierten Anlageteile werden – falls nötig – eins zu eins zerlegt. Jede einzelne Schraube wird ohne und mit Oberflächenabtrag dekontaminiert, um die Materialien wieder dem Wertstoffkreislauf zuführen zu können und um somit unbelastete Wertstoffe wiedergewinnen zu können. Dafür braucht es nun ein weiteres Zwischenlager – was in der Gemeinde durchaus umstritten ist.

