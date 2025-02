US-Vizepräsident Vance in München gelandet

Einen Tag vor Beginn der Sicherheitskonferenz ist US-Vizepräsident J.D. Vance in München gelandet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßte den Republikaner am Donnerstagnachmittag am Flughafen. Vance, der bereits 2024 als Senator zur Sicherheitskonferenz gekommen war, will nun erstmals als neuer Vizepräsident teilnehmen.

Auch in den vergangenen Jahren waren die Vereinigten Staaten jeweils mit ihren Vizepräsidenten bei dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik vertreten. Diese hatten dort Grundsatzreden zur US-Außenpolitik gehalten. In diesem Jahr, kurz nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, wird dies mit besonderer Spannung erwartet.

«Der US-Vizepräsident hat zunächst tiefe Anteilnahme nach dem schrecklichen Anschlag in München gezeigt», berichtete Söder. Am Vormittag war ein junger Afghane in der Innenstadt mit seinem Auto in einen Demonstrationszug gefahren und hatte so mindestens 28 Menschen verletzt, einige davon schwer.

«Die bayerisch-amerikanischen Beziehungen waren immer sehr eng und sind uns sehr wichtig. Wir bekennen uns zur transatlantischen Partnerschaft. Wir sind durch gemeinsame Werte und die Sicherheitspolitik eng verbunden», sagte Söder. Auch mit Blick auf die neue US-Regierung werde diese Sicherheitskonferenz sehr spannend. «Deutschland und Europa müssen sich mehr emanzipieren und die Themen Sicherheit und Verteidigung stärker in die eigene Hand nehmen», argumentierte der bayerische Ministerpräsident.