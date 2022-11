Söder kündigt Lockerung der Corona-Quarantäne-Regeln für Bayern an

Bayern will, dass Infizierte ohne Symptome zur Arbeit gehen können. Söder sagte: "Ich glaube, dass wir inzwischen in einer endemischen Phase sind."

10.11.2022 | Stand: 07:27 Uhr

Bayern plant laut Ministerpräsident Markus Söder, die Quarantäneregel für Corona-Infizierte zu lockern und Menschen ohne Symptomen das Arbeiten zu erlauben. „Wir sind der festen Überzeugung, die Quarantäne muss angepasst werden“, sagte der CSU-Vorsitzende unserer Redaktion.

„Ich glaube, dass wir inzwischen in einer endemischen Phase sind durch das hohe Maß an Impfungen“, sagte Söder. Die Pandemiephase sei seiner Meinung nach überwunden. „Deswegen werden wir jetzt in Bayern – möglicherweise mit anderen Ländern zusammen – die Quarantäneregeln neu schreiben“, kündigte Söder an. Der bayerische Regierungschef strebt dabei ein gemeinsames Vorgehen mit Baden-Württemberg an.

Söder: "Wegsperren und Zusperren ist kein Angebot mehr"

„Wir sind in einer anderen Phase, das Wegsperren und Zusperren ist kein Angebot mehr“, erklärte der Ministerpräsident. „Wir bleiben immer vorsichtig, wir appellieren zum Impfen, aber wir werden die Quarantäneregeln zusammen mit den Kollegen aus Baden-Württemberg anpassen“, betonte Söder. „Das ist jetzt eine andere Zeit, Politik muss der Lage nach angemessen entscheiden“, fügte er hinzu. „Corona bleibt eine Herausforderung, aber es ist nicht mehr, wie es früher einmal war“, betonte der Ministerpräsident.

