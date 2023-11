Sollte die Mehrwertsteuer für die Gastronomie wieder rauf?

Die Wirte sagen: Nein. Forscher sagen: Ja. Und die Ampel-Regierung hat sich noch nicht entschieden. Die Argumente kann man wenden wie ein schönes Rumpsteak in der Pfanne von Kühners Landhaus.

06.11.2023 | Stand: 08:04 Uhr

Wer Kühners Landhaus in Kissing betritt, weiß gleich, was Sache ist. Direkt neben der Eingangstür des Restaurants steht ein mannshoher Kühlschrank, in dem mehrere Rinderrücken hängen. Auf dessen Tür steht geschrieben: "Aus unserem trocken-gereiften Fleisch schneiden wir die besten Steaks der Welt. Und das gibt's nicht nur in New York , sondern auch bei uns im Wittelsbacher Land."

