Sommersonnenwende 2022: Heute ist der längste Tag des Jahres

Heute ist Sommersonnenwende 2022 in Deutschland. Der kalendarische Sommeranfang ist zugleich der längste Tag des Jahres - dann werden die Tage wieder kürzer.

21.06.2022 | Stand: 10:12 Uhr

Heute ist Sommersonnenwende 2022 in Deutschland, auch Mitsommernacht genannt. Dieses Datum markiert den offiziellen, kalendarischen Sommeranfang (der meteorologische Sommeranfang ist früher) und damit den längsten Tag des Jahres. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass die Tage von da an schon wieder kürzer werden - ganz konkret bis zum 21. Dezember 2022. Da ist Wintersonnenwende.

Wann ist Sommersonnenwende 2022 in Deutschland?

Exaktes Datum und Uhrzeit der Sommersonnenwende 2022 ist Dienstag, 21. Juni, 11.14 Uhr.

Wie kommt es zum Datum der Sommersonnenwende?

Der Beginn des Sommers, sprich: die Sommersonnenwende, ist dieses Jahr wieder im Takt. Denn meistens fällt der Tag, an dem die Sonne im Laufe des Jahres ihren höchsten Stand über dem Horizont erreicht, auf den 21. Juni. Vor zwei Jahren war das bereits einen Tag früher, am 20. Juni, der Fall - zum ersten Mal in diesem Jahrhundert und dem Schaltjahr geschuldet.

Generell kann der längste Tag des Jahres im Sommer immer auf den 20., 21. oder 22. Juni fallen; der kürzeste Tag im Winter auf den 21. oder 22. Dezember.

Welche Bedeutung hat der Tag der Sommersonnenwende?

Der Tag der Sommersonnenwende hat für die Menschen schon seit vielen Jahrhunderten eine besondere Bedeutung - und wird entsprechend gefeiert. Bekanntestes Beispiel sind die Feierlichkeiten in Stonehenge, der gigantischen Kultstätte aus der Jungsteinzeit. Dort treffen sich unter normalen Bedingungen immer hunderte Menschen, um den Sommeranfang zu begehen.

Lesen Sie auch

Tennis ATP Halle 2022: Spielplan, Übertragung und Teilnehmer der Terra Wortmann Open

Vor allem während der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 wurde die Sommersonnenwende stark mit Feiern und Aufmärschen durch die SS (Schutzstaffel) instrumentalisiert.

Sommersonnenwende in den nächsten Jahren

2022: 21. Juni, 11.14 Uhr

2023: 21. Juni, 16.58 Uhr

2024: 20. Juni, 22.51 Uhr

2025: 21. Juni, 04.42 Uhr

Sommersonnenwende im Allgäu: Johannisfeuer zum Sommer-Beginn sind weit verbreitet

Bekanntester Brauch bei der Sommersonnenwende sind große Feuer, die auch als als Johannisfeuer oder Sonnenwendfeuer bekannt sind. Auch im Allgäu wird der offizielle Sommeranfang vielerorts mit einem großen Feuer eingeläutet. Die ersten Johannis- beziehungsweise Sonnwendfeuer gab es bereits im 12. Jahrhundert. Seit dem 14. Jahrhundert wurde der Brauch immer häufiger.

Dem Volksglauben nach sollte das Feuer Dämonen abwehren, die Krankheiten hervorrufen oder Viehschaden und misswüchsige Kinder bewirken, und vor Hagelschäden schützen, daher wird es auch als Hagelfeuer bezeichnet.

Der Tag der Sommersonnenwende hat für die Menschen schon seit vielen Jahrhunderten eine besondere Bedeutung - und wird entsprechend gefeiert. Bekanntestes Beispiel sind die Feierlichkeiten in Stonehenge, der gigantischen Kultstätte aus der Jungsteinzeit. D Bild: Ben Birchall, dpa

Der Name Johannisfeuer kommt von Johannes dem Täufer, dessen Geburtstag die Kirche auf den 24. Juni gelegt hat - Brauchtum, Glaube, und Astronomie überschneiden sich rund um die Sommersonnenwende.

Wie wird das Wetter bei der Sommersonnenwende 2022 im Allgäu?

Und wie wird nun das Wetter zum offiziellen Sommeranfang 2022? Die kompletten Wetter-Aussichten für das Allgäu finden Sie hier.