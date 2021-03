Sputnik V: Warum besucht Klaus Holetschek R-Pharm in Illertissen?

Produziert R-Pharm in Illertissen bald den Corona-Impfstoff Sputnik V? Gesundheitsminister Klaus Holetschek war vor Ort und berichtet. Es bleiben Fragen.

19.03.2021 | Stand: 14:38 Uhr

Produziert R-Pharm in Illertissen bald den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V? Das Unternehmen selbst hat Tage und Wochen gemauert und auf Anfragen unserer Redaktion nicht reagiert. Jetzt geht das bayerische Gesundheitsministerium in eine Art Teiloffensive. Klaus Holetschek (CSU), also der Minister selbst, hat sich laut einer Pressemitteilung am Donnerstag das Unternehmen vor Ort angeschaut. Er will die Impfstoff-Herstellung im Freistaat voranbringen. In Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) könnte demnach künftig, wie berichtet, der russische Corona-Impfstoff Sputnik V produziert werden. Wichtige Fragen aber lässt auch das Ministerium offen.