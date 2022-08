Einsatzkräfte suchen weiter nach vermisstem 32-Jährigen

Nachdem ein 32-jähriger Schwimmer nach einem Zusammenprall mit einem Motorboot im Starnberger See verschwand, sucht die Polizei noch immer nach ihm.

03.08.2022 | Stand: 10:24 Uhr

Polizei, Rettungskräfte und Taucher wollen am Mittwoch erneut nach einem vermissten Schwimmer im Starnberger See suchen.

Trotz des Einsatzes eines Spezialbootes sei die Suche am Dienstag erfolglos geblieben, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Deshalb sei am Mittwoch von 10 Uhr an wieder der Einsatz von Tauchern im See geplant, sagte ein Polizeisprecher. "Die Suche wird genauso fortgeführt wie gestern."

Polizeisprecher: "Die Suche wird fortgeführt"

Der vermisste 32-Jährige aus München war am Sonntagnachmittag offenbar rund 300 Meter vom Ufer bei Berg (Landkreis Starnberg) entfernt von einem Motorbootfahrer beim Schwimmen erfasst worden. Nach der Kollision ging der Mann nach Aussagen von Freunden, die das Unglück aus wenigen Metern Entfernung von einem Schlauchboot aus mit ansahen, sofort unter. Seither wird vergeblich nach dem Mann gesucht.

Unfall im Starnberger See: Wer ist Schuld?

Inwieweit den Bootsführer juristisch eine Schuld treffen kann, ist derzeit noch in der Klärung. Ein Experte sei am Dienstag vor Ort gewesen, um ein Gutachten zum Hergang des Unfalls zu erstellen. Dessen Ergebnisse müsse man zunächst abwarten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Lesen Sie auch