Verdi kündigt Warnstreik am Flughafen München für Donnerstag an

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München am Flughafen München zum Streik auf: für Donnerstag, 23. März.

20.03.2023 | Stand: 14:57 Uhr

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM) am Flughafen München zu einem Warnstreik aufgerufen. Und zwar für sechs Stunden am kommenden Donnerstag, 23. März. Der Streik dauert von 8 bis 14 Uhr.

Warum ruft Verdi zum Streik am Flughafen München auf?

Hintergrund sind laut Verdi die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts bei Bund und Kommunen. Die Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten und den geforderten Mindestbetrag von 500 Euro pro Monat sowie 200 Euro mehr für die Auszubildenden lehnten die Arbeitgeber bislang vehement ab.

„Es ist dringend notwendig, die Einkommen am Flughafen zu erhöhen, um Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit am Flughafen zu gewinnen", sagt Manuela Dietz von Verdi Bayern. Sonst drohe auch in diesem Sommer ein Flugchaos wie bereits im vergangenen Jahr. Um die Situation nun zu ändern, wolle Verdi mit den Warnstreiks den Druck bis zur nächsten Verhandlungsrunde erhöhen.

Verdi-Vertrauensmann Sepp Winderl unterstreicht: „Wir finden 500 Euro mehr dringend notwendig." Das sei eine faire Forderung unter den derzeitigen Rahmenbedingungen. "Wir wollen auch künftig Passagiere sicher und ohne lange Wartezeiten an ihre Ziele begleiten." Dafür bräuchten die Beschäftigten eine angemessene Bezahlung.

Streik: Mit was müssen Passagiere am Flughafen München rechnen?

Aufgrund des Streiks ist mit verlängerten Wartezeiten für die Passagiere zu rechnen, teilt Verdi mit. Die Gewerkschaft rät deshalb, sich früher am Flughafen einzufinden. Dietz bittet die vom Warnstreik betroffenen Fluggäste aber auch um Verständnis. Um für Entlastung zu sorgen, habe Verdi den Streik bereits vier Tage vorher angekündigt. Mit Flugausfällen rechnet Manuela Dietz am Donnerstag allerdings nicht.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst und im Nahverkehr nehmen auch im Allgäu an Intensität zu. In Kempten gingen am Montag etwa 2500 Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren.