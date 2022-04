Tierische Entdeckung: Weißes Damwild bei Tapfheim sorgt für Aufsehen

In Tapfheim sorgt ein Damwild für Aufsehen: Es ist schneeweiß. Jagdvorsitzender Oberfrank erklärt, was es damit auf sich hat und berichtet von einem Mythos.

24.04.2022 | Stand: 09:20 Uhr

Ein schönes, weißes Tier sorgt in Tapfheim für Aufsehen: ein Damwild mit schneeweißem Fell. Brigitte Nettler hat die ungewöhnliche Erscheinung bei einer Radtour am Donnerstagnachmittag entdeckt. In einem umzäunten Gehege stand zwischen einer Herde ein schneeweißer Artgenosse, äste und schaute. Nicht einen Fleck hat das Tier auf seinem Haarkleid. "So etwas habe ich so noch nie gesehen", sagt Nettel, die ihre Bilder und ein Video direkt an die Redaktion schickte. Tatsächlich ist ein Damwild mit weißem Fell nicht alltäglich und es ranken sich allerlei Mythen darum.

