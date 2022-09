Was steckt hinter der Bluttat? Ein 83-Jähriger wird in Niederraunau erstochen - offenbar von einer Verwandten. Die Polizei über den Stand der Ermittlungen.

01.09.2022 | Stand: 07:30 Uhr

Es ist ein bewölkter und regnerischer Tag im Krumbacher Ortsteil Niederraunau am Mittwoch. Abgesehen vom schlechten Wetter ein ganz normaler Tag wie jeder andere im August. Nichts deutet darauf hin, dass hier am Montagnachmittag ein 83-jähriger Mann in einem Wohnhaus erstochen wurde. Tatverdächtig ist eine 42-Jährige, die laut Angaben des Polizeiberichts mit dem Mann in einem Verwandtschaftsverhältnis stehe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.