Nach Schwester: Auch Sechsjährige stirbt nach Badeunfall

Nach einem Badeunfall in einem Baggersee in Unterfranken ist nun auch ein sechsjähriges Mädchen gestorben. Ihre acht Jahre alte Schwester war bereits am Donnerstagabend an den Folgen des Unfalls gestorben, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge hatten die Schwestern am Donnerstag unbeaufsichtigt im flachen Wasser des Schweinfurter Sees gebadet und waren dabei untergegangen. Badegäste entdeckten zunächst eines der Kinder an einem im Wasser treibenden Schwimmflügel. Kurz darauf fanden Helfer auch das zweite Mädchen unter der Wasseroberfläche.

Beide Kinder wurden laut Polizei reanimiert und in verschiedene Kliniken gebracht. Für die Sechsjährige war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unglücks.