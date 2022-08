Tödlicher Unfall bei Ikea: Fahrer beschleunigte laut Freund des Opfers auf über Tempo 200

Als ein Mann sie zur Spritztour einlädt, steigen drei Freunde in das offenbar 800-PS-starke Auto. Kurz darauf ist eine 21-Jährige tot. Ihr Freund erzählt.

29.08.2022 | Stand: 20:13 Uhr

Marco erzählt. Wie herzensgut seine Freundin war, wie schön sie war. Sie wollten im September in den Urlaub fliegen und demnächst zusammenziehen. Der 21-Jährige berichtet, dass sie am Freitagabend noch zum Augsburger Plärrer wollten, um sich das Feuerwerk anzuschauen. Doch dann passierte das Unvorstellbare, diese Tragödie. Jetzt steht Marco mit seiner Clique auf dem Parkplatz von Ikea. Der junge Mann betrachtet die Grablichter und Blumen. Er sagt, er könne nicht mehr weinen. Seine Freundin ist tot. Gestorben bei dem Unfall am Freitagabend, der für Aufsehen sorgt. Vor allem aber wirft der Unfall Fragen auf. Was muss passieren, dass ein Auto in der Stuttgarter Straße, nahe Ikea, von der Straße abkommt, einen Zaun durchbricht, regelrecht über den Parkplatz des Möbelhauses schießt? Während die Polizei wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, müssen Marco und sein Freund mit ihrer Trauer, mit dem Schock klarkommen. Die beiden saßen auch in dem Unglücksauto.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.