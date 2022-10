Tödlicher Unfall bei Mertingen: Mann und Hund sterben

Ein Autofahrer aus dem Raum Landsberg übersieht beim Einfädeln auf die Staatsstraße 2027 einen vorfahrtsberechtigten Jeep und prallt mit ihm zusammen.

Von Von Barbara Würmseher

02.10.2022 | Stand: 10:59 Uhr

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2027 in Höhe Mertingen. Beim Zusammenstoß zweier Autos starben ein 79-jähriger Autofahrer aus dem Raum Landsberg und sein Hund. Wie die Polizei mitteilt, kam der Senior am Steuer seines Wagens aus Mertingen gefahren und wollte auf die Staatsstraße in Richtung B 2 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Jeep einer jungen Frau, die ihm aus Fahrtrichtung Lauterbach entgegenkam.

