Hubert Aiwanger will das Atomkraftwerk Gundremmingen wieder hochfahren. Anwohner sind wenig begeistert. Ein TÜV-Chef hält das Unterfangen aber für machbar.

28.07.2022 | Stand: 17:08 Uhr

Das Wappen der 1400-Einwohner-Gemeinde Gundremmingen verbindet Vergangenheit mit Moderne. Unten ist ein römisches Kastell abgebildet, oben ein goldenes Atomsymbol auf blauem Grund. Doch auch der Kernkraftwerksstandort gehört mit dem Jahreswechsel ein Stück weit der Geschichte an. Zwar werden die Kühltürme und Reaktorgebäude noch geraume Zeit stehen. Aber der Atommeiler ist am 31. Dezember mit Block C vom Netz gegangen. Vier Jahre zuvor war es Block B.

