Rund 60.000 Menschen aus der Ukraine nach Bayern geflüchtet - etwa ein Drittel bleibt

Als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind bislang schon rund 60 000.Flüchtlinge in Bayern angekommen. Etwa ein Drittel von ihnen - rund 20.580 - seien bisher in staatlichen und kommunalen Unterkünften untergebracht worden, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in München mit. Sein Haus hatte die Zahlen zuvor bei den Kreisverwaltungsbehörden abgefragt.

"Hiervon erfasst sind alle Geflüchteten, die in den ANKER-Einrichtungen und den Anschluss-Unterkünften in den Landkreisen und kreisfreien Städten beherbergt sind. Dazu gehören auch Hotels oder Privatunterkünfte, die von einer Kommune angemietet wurden", erläuterte Herrmann. Nicht berücksichtigt seien die Geflüchteten, die sich selbst eine private Unterkunft gesucht hätten oder bei Verwandten und Bekannten untergekommen seien.

Mit Blick auf die Gesamtzahl der bisher angekommenen Menschen betonte Herrmann: "Grob geschätzt kann man nach diesen Zahlen derzeit davon ausgehen, dass rund ein Drittel der bei uns ankommenden ukrainischen Flüchtlinge im Freistaat bleibt." Allerdings hätten noch nicht alle Landratsämter und Kreisverwaltungsbehörden die Zahl der Untergebrachten gemeldet.

Day 22

Kramatorsk was one of the fastest developing towns I've ever visited (actually 2nd after Mariupol).In my every trip to Donbas I was there to see that transformation.From the ugly duckling into a beautiful swan. But then "Russian world" came in. The equivalent of the hell. pic.twitter.com/qNTnchRwJu