Verätzungen nach Lokalbesuch in Affing: Ursache steht nun fest

In Affing bricht eine Restaurant-Besucherin im April plötzlich zusammen, nachdem sie Wein getrunken hat. Sie erleidet schwere Verätzungen. Nun ist klar, warum.

04.09.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Der Vorfall in einem Affinger Restaurant hatte für großes Aufsehen gesorgt: Eine 40-jährige Frau, die dort im April zu Gast war, brach plötzlich zusammen, nachdem sie Wein getrunken hatte. Wie sich später herausstellte, hatte sie schwere Verätzungen in der Speiseröhre erlitten. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Spezialklinik. Die KripoAugsburgübernahm die Ermittlungen. Fast fünf Monate später steht nun fest, was zu den schweren Verletzungen der Frau geführt hat.

