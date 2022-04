Vergiftetes Rotwild und abgetrennte Rehköpfe: Besteht ein Zusammenhang?

Vor kurzem wurde in Kruichen Rotwild mit präparierten Semmeln vergiftet. Nun findet eine Jägerin bei Aichach fünf abgetrennte Rehköpfe. Jäger suchen nach Erklärungen.

Von Matthias Schalla

28.04.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Vergiftetes Rotwild, angezündete Jagdkanzeln, angesägte Leitern und abgetrennte Rehköpfe: Was zurzeit in den Wäldern im Augsburger Land und nun auch im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg passiert, nennt ein Jäger "verwirrend und pervers". Auch die Polizei ist ratlos. "Im Fall der getöteten Tiere im Wildgehege bei Kruichen haben wir jetzt die Ermittlungen einstellen müssen", sagt Zusmarshausens Polizeichef Raimund Pauli. Erst wenn es wieder neue Erkenntnisse geben sollte, will die Polizei wieder aktiv werden. Doch besteht zwischen dem Giftanschlag und den nun gefundenen abgetrennten Rehköpfen ein Zusammenhang?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.