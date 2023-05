Vorsicht auf A8 und B17: Falschfahrer sind ständige Gefahr auf den Straßen

Geisterfahrer riefen schon mehrfach die Polizei auf den Plan. Es ging glimpflich aus, doch es gab bereits tödliche Unfälle. Was der ADAC Autofahrern empfiehlt.

02.05.2023 | Stand: 10:22 Uhr

Es war vor Kurzem an einem Sonntagvormittag: Ein Rundfunksender warnte vor einem Geisterfahrer auf der A8 nahe Augsburg. Es ging um den Abschnitt in Fahrtrichtung München, kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen. Polizeibeamte machten sich unverzüglich auf den Weg, einen Falschfahrer entdeckten sie jedoch nicht. Falschfahrten– die Polizei nennt sie nicht Geisterfahrten – kommen in der Region aber regelmäßig vor, betroffen sind A8 und B17. Im Jahr 2023 lag die Zahl der Falschfahrer auf der B17 doppelt so hoch wie auf der A8: Sechs Verstöße registrierte die Polizei auf der Bundesstraße im Großraum Augsburg, drei waren es auf der Autobahn zwischen Zusmarshausen und Adelzhausen. Diese neun Fahrten gingen glimpflich aus. Anders verlief es im Dezember 2021: Eine Falschfahrerfahrt, die in der Region begonnen hatte, endete tödlich.

