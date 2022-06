Waldbrandgefahr in Schwaben steigt: Luftbeobachtung am Wochenende auch im Allgäu

Wegen der aktuellen Hitze herrscht Waldbrandgefahr in Schwaben. Am Wochenende gibt es deshalb Luftbeobachtungsflüge - auch im Allgäu.

17.06.2022 | Stand: 15:11 Uhr

Wegen der aktuellen Hitze und Trockenheit besteht in Schwaben aktue Waldbrandgefahr. Die Regierung von Schwaben hat deshalb zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Pfaffenhofen am Wochenende Luftbeobachtungen angeordnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Speziell ausgebildete Luftbeobachter und Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern und der Regierung von Schwaben halten am Samstag und am Sonntag, 18. und 19. Juni, über den Wäldern nach Brandherden Ausschau.

Waldbrandgefahr in Schwaben: Beobachtungsflüge am Samstag, 18. Juni

Am Samstag, 18. Juni, fliegen die Luftbeobachter über Waldgebiete in folgenden Landkreisen:

Landkreis Unterallgäu

Landkreis Dillingen an der Donau

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Günzburg

Landkreis Neu-Ulm

Die Luftbeobachtung findet am Nachmittag zu den höchsten Gefährdungszeiten statt. Die Luftbeobachter starten am Samstag vom Landeplatz in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries).

Luftbeobachtungsflüge am Sonntag, 19. Juni, in ganz Schwaben

Am Sonntag, 19. Juni, finden die Luftbeobachtungen in ganz Schwaben statt. Gestartet wird von den Landeplätzen in Genderkingen (Landkreis Donau-Ried) und Durach (Landkreis Oberallgäu). Sollte sich das Wetter ändern, werden die Flüge abgebrochen oder auf Teile Schwabens reduziert.

Mit der vorbeugenden Waldbeobachtung aus der Luft konnten nach Angaben der Regierung Schwaben bereits Waldbrände frühzeitig erkannt und schnell gelöscht werden. Dabei wurden auch Brandstellen, die bereits gelöscht waren, weiter überwacht um zu verhindern, dass sich Glutnester neu entzünden.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

