Als die Affäre um Nüßlein längst hochkocht, landen auf dem Konto einer Günzburger Stiftung 470.000 Euro. Das Geld hat einen verschlungenen Weg hinter sich.

20.03.2021 | Stand: 12:40 Uhr

Heinrich Lindenmayr klingt wie ein Mann, der sich nicht so leicht aus der Fassung bringen lässt. Als er in der Zeitung von den Ermittlungen gegen mehrere Günzburger CSU-Leute in der Masken-Affäre liest, wird er aber doch ein bisschen unruhig. Er erinnert sich an ein Telefonat vor einigen Tagen, das ihm im Nachhinein ziemlich komisch vorkommt.