Wie die Kassen der Gema bei jedem Weihnachtsmarkt klingeln

Wenn auf Weihnachtsmärkten Musik gespielt wird, kassiert die Gema mit. Die Gebühren sind für Ulm stark gestiegen. Wie reagieren die Städte im Kreis Neu-Ulm?

16.11.2023 | Stand: 15:41 Uhr

"Last Christmas" kann teuer werden: Jedes Mal, wenn in den kommenden Wochen weihnachtliche Hits von Musikgruppen auf den Weihnachtsmärkten erklingen, entfällt eine Gebühr an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz Gema. Seit 2022 möchte die Gema von einigen Weihnachtsmärkten erheblich mehr Geld. Bundesweit ziehen Veranstalter deshalb Konsequenzen, laden Chöre und Musikgruppen aus. Wir haben bei den Städten im Landkreis Neu-Ulm nachgefragt, ob sie höhere Gebühren für die Märkte zahlen müssen und ob es Auswirkungen auf das Programm gibt.

