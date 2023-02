"Will meinen guten Ruf zurück!": Gastronom saß fünf Jahre zu Unrecht im Gefängnis

Luigi Ferrari muss einst ein namhafter Gastronom in Augsburg gewesen sein. Eines Tages wurde er verhaftet, dann verurteilt. Dabei war er unschuldig.

18.02.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Er saß unschuldig im Gefängnis – wegen eines angeblichen Drogenhandels. Zehn Jahre ist es her, dass die 10. Strafkammer des Landgerichts Augsburg Luigi Ferrari zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilte. Ein klares Fehlurteil, wie sich später herausstellen sollte. Wir treffen Luigi Ferrari in der Pizzeria seiner Tochter Alissa in Friedberg. Er will seinen guten Ruf zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.