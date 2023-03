Wohnungssuche als Familie: "Sie wollen mit Kind einziehen? Das geht leider nicht"

Familien haben es oft schwer, eine passende Wohnung zu finden. Viele leben beengt. Das hat Folgen für den Zusammenhalt und die Entwicklung der Kinder.

24.03.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Nachdem Sabrina Thalmaier sich von ihrem Mann getrennt hat, sucht sie in Landsberg nach einer Wohnung. Zunächst läuft alles wie geplant. Sie findet ein passendes Inserat, wird zum Besichtigungstermin eingeladen. Die Reaktion der Maklerin: positiv. Bis sie fragt, mit wem Sabrina einziehen möchte. "Mit meinem Sohn", antwortet sie. "Ach so. Sie wollen hier mit einem Kind einziehen? Das geht leider nicht", erinnert sich Sabrina an das Gespräch. "Mit Hund oder Katze, das wäre überhaupt gar kein Thema."

