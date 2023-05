Wie viele Wölfe es in Bayern gibt und warum es wohl mehr werden

In Bayern gibt es bisher nur vereinzelt Wolfsterritorien. In anderen Bundesländern zeigt sich aber, wie schnell sich Rudel ausbreiten. Passiert das auch hier?

28.05.2023 | Stand: 11:06 Uhr

In Deutschland leben Wölfe vor allem in fünf Bundesländern: In Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegen mehr als 200 der zuletzt 226 Wolfsgebiete. In Bayern wird derzeit viel über Wölfe und den Umgang mit ihnen diskutiert, obwohl es im Freistaat nur sechs solcher Wolfsreviere mit drei Rudeln, einem Paar und zwei einzelnen Wölfen gibt. Einer davon wurde in den Allgäuer Alpen verortet, wurde aber auch schon mehr lange nicht mehr gesichtet. Doch auch in Bayern könnten es mehr werden.

