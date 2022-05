Boxer Timo Schwarzkopf aus Wangen kehrt in den Ring zurück

Der Profi aus Wangen kämpft am 4. Juni in der Argensporthalle gegenden Spanier Zeus de Armas an.

Von Susi Weber

26.05.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Eines steht definitiv fest: Sein „Wohnzimmer“ wird Boxprofi Timo Schwarzkopf nicht aufgeben. Auch sein 26. Boxring-Duell wird in Wangen ausgetragen. Am 4. Juni tritt Schwarzkopf in der Argensporthalle gegen den 36-jährigen Spanier Zeus de Armas an. Es ist auch ein Duell eines zuletzt zweimal Geschlagenen gegen einen bis dato Ungeschlagenen. „Wer mich kennt, weiß, dass ich immer nach wirklich starken Gegnern Ausschau halte“, sagt Schwarzkopf. Die deutsche Nummer 1 im Superleichtgewicht hat sich nun die spanische Nummer 4 im Leichtgewicht ausgesucht, um im Juni in der Superleichtgewichtsklasse gegeneinander zu kämpfen.

