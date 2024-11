Buchloe hat jetzt eine Klimaschutzmanagerin - das sind ihre Aufgaben

Sie hat Landschaftsplanung studiert, hat in den vergangenen zehn Jahren den Bereich Klimaschutz an den Landratsämtern in Mindelheim und Landsberg etabliert und ist jetzt neue Klimaschutzmanagerin der Stadt Buchloe. Dort kümmert sich Andrea Ruprecht künftig um sämtliche Belange rund um die Themen Energie, Nachhaltigkeit und Klima. In der Sitzung des Energieteams stellte sie sich nun vor.

Karin Hehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Prozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis