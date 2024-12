Polizei will angeblich hilfloser Frau in Wohnung helfen - ihr Mann geht auf Beamte los

Wie die Polizei in Bad Wörishofen mitteilt, erhielt sie am Freitagabend eine Mitteilung über eine hilflose Frau in einer Wohnung in der Zugspitzstraße. Die Besatzung eines Rettungswagens und eine Streife der Polizei standen dort aber vor verschlossenen Türen. Weder auf Klingeln, Klopfen noch auf lautes Rufen wurde reagiert.

Bad Wörishofen: Mann will Polizist vom Fenstervorsprung stoßen

Die Beamten versuchten daraufhin, sich über ein gekipptes Fenster in die Wohnung zu gelangen. Dies bemerkte ein 64-jähriger Bewohner und brüllte Beleidigungen sowohl gegen die Beamten als auch gegen die Sanitäter. Außerdem versuchte er, das Fenster wieder zu schließen und einen Polizisten von dem Fenstervorsprung zu stoßen.

Auf die Frage, wie es seiner Ehefrau gehe, machte der rabiate Bewohner keine Angabe. Nur widerwillig öffnete er nach mehrfacher Aufforderung die Wohnungstüre. Die Beamten konnten sich daraufhin in der Wohnung vergewissern, dass die Dame entgegen der Mitteilung ihres Sohnes keine Hilfe benötigt.

Den 64-Jährige beleidigte die Polizisten trotzdem munter weiter. Um das weitere Vorgehen abzusprechen und die Rettungswagenbesatzung über den Zustand der Frau zu informieren, verließen die Beamten kurz das Gebäude. Der 64-Jährige folgte ihnen prompt nach draußen. Nachdem er einen Polizisten mit beiden Händen gegen den Rettungswagen stieß, wurden dem angetrunkenen Mann Handfesseln angelegt - erst dann beruhigte er sich. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

