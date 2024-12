Trickdiebe schlagen auf der Hafenweihnacht in Lindau zu

Auf der Hafenweihnacht in Lindau ist die Betreiberin eines Verkaufsstandes Opfer von Trickbetrügern geworden. Laut Polizei hatte die Frau am Freitagabend die Polizei verständigt.

Nach eigenen Angaben waren drei vermeintliche Kunden zu ihr an den Stand gekommen. Während zwei von ihnen sie in ein Verkaufsgespräch verwickelten, gelang es dem dritten Täter, in einem unbeaufsichtigten Moment die Verkaufskasse zu öffnen und aus dieser einen hohen dreistelligen Betrag zu entwenden.

Trickbetrüger legen Verkäuferin auf der Lindauer Hafenweihnacht herein

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Ein Mann war etwa 50 Jahre alt, 1,64 Meter groß, kräftig, etwa 90 Kilogramm schwer, hatte eine dunkle Hautfarbe mit auffälligen Pigmentflecken und trug eine Pudelmütze. Eine Frau, ebenfalls etwa 50 Jahre alt, war etwa 1,55 Meter groß, schlank, wog etwa 50 Kilogramm, hatte ebenfalls dunkle Hautfarbe und trug auch eine Pudelmütze.

Vom dritten Täter liegt der Polizei keine Beschreibung vor. Zeugenhinweise nimmt die Lindauer Polizei unter Telefon 08382/9100 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.